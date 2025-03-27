«Три, и хватит!» Карпин — Глушенкову после замены в матче России с Замбией
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин после замены в товарищеском матче национальной команды с Замбией (5:0) сказал нападающему Максиму Глушенкову: «Три, и хватит!» В ответ Глушенков посмеялся. Видео опубликовала пресс-служба сборной России в телеграм-канале.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8' 2:0 Вахания – 44' 3:0 Глушенков – 53' 4:0 Глушенков – 58' 5:0 Батраков – 73'
Максим Глушенков оформил хет-трик в матче. Он отличился на восьмой, 53-й и 58-й минутах. Глушенков был заменён на 59-й минуте.
Ранее россияне в товарищеском матче разгромили национальную команду Гренады со счётом 5:0.
Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.
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