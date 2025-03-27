«Три, и хватит!» Карпин — Глушенкову после замены в матче России с Замбией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после замены в товарищеском матче национальной команды с Замбией (5:0) сказал нападающему Максиму Глушенкову: «Три, и хватит!» В ответ Глушенков посмеялся. Видео опубликовала пресс-служба сборной России в телеграм-канале.

Максим Глушенков оформил хет-трик в матче. Он отличился на восьмой, 53-й и 58-й минутах. Глушенков был заменён на 59-й минуте.

Ранее россияне в товарищеском матче разгромили национальную команду Гренады со счётом 5:0.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.