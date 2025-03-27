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Головлёв: надеюсь, с России снимут ограничения и снова почувствуем драйв Лиги чемпионов

Головлёв: надеюсь, с России снимут ограничения и снова почувствуем драйв Лиги чемпионов
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Главный специалист ЦСКА по международным отношениям Максим Головлёв высказался о своих спортивных мечтах.

«После Кубка УЕФА мы играли на Суперкубок с «Ливерпулем». И тоже вели в счёте, как с «Рейнджерс». Но тогда мы дотерпели эти семь минут до финального свистка, а тут пропустили и проиграли в дополнительное время. Тогда Даниэл сказал президенту: «Ничего страшного. Мы скоро приедем в Монако уже не обладателями Кубка УЕФА, а победителями Лиги чемпионов». И очень эта фраза Евгению Ленноровичу понравилась! С 2018 года мы не были в Лиге чемпионов. Соскучились. Очень надеюсь, что с нас скоро снимут ограничения и мы снова почувствуем этот драйв. Разминка накануне, запах свежескошенной травы, бурлящий котёл в день матча — ни с чем не сравнимые ощущения. А если ещё и побеждаешь — просто непередаваемое удовлетворение и огромная радость!» — сказал Головлёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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