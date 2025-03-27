Игрок «Ростова» Комаров: уход Карпина — шок для нас, оставалось несколько дней до матча

Нападающий «Ростова» Иван Комаров высказался об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера клуба в конце февраля 2025 года.

«Для нас было шоком уход Карпина из «Ростова». Мы постарались как-то отвлечься, потому что оставалось несколько дней до игры. Наверное, получилось всё перевести на поле — вроде бы неплохо выглядим. Надеюсь, будем дальше так же продолжать. Посмотрим, что будет на дистанции.

Думаю, Валерию Георгиевичу после ухода из «Ростова» стало попроще — нет такой логистики, можно сконцентрироваться только на работе в сборной России. Надеюсь, он сейчас чувствует себя лучше», — сказал Комаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.