Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов покинет клуб после завершения сезона

Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Алексей Власов завершит работу в клубе в конце июля 2025 года. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что 42-летний Алексей Власов покинет «Акрон» после четырёх лет во главе клуба из-за желания посвятить больше времени семье.

«Алексей возглавил клуб 19 августа 2021 года. За время его работы «Акрон» достиг значимых результатов: выход в финал Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2022/2023, бронзовые медали Первой лиги сезона-2023/2024, исторический для клуба выход в Российскую Премьер-Лигу, где на текущий момент команда занимает девятую строчку в турнирной таблице», — написано в сообщении.