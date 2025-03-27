Учредитель «Акрона» Морозов высказался о решении гендиректора Власова покинуть клуб

Учредитель тольяттинского «Акрона» Павел Морозов прокомментировал решение генерального директора Алексея Власова об уходе из клуба после завершения сезона.

«Не могу выразить ничего иного, кроме слов благодарности Алексею за вклад в развитие клуба. При его непосредственном участии «Акрон» переживает самый успешный период в своём развитии, запланированы проекты по улучшению инфраструктуры в ближайшем будущем, выстроенная структура управления и подобранная команда профессионалов позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Хоть мне и жаль это комментировать, но я искренне рад периоду совместной работы, а также желаю Алексею успехов в дальнейшем», — приводит слова Морозова официальный сайт «Акрона».