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Учредитель «Акрона» Морозов высказался о решении гендиректора Власова покинуть клуб

Учредитель «Акрона» Морозов высказался о решении гендиректора Власова покинуть клуб
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Учредитель тольяттинского «Акрона» Павел Морозов прокомментировал решение генерального директора Алексея Власова об уходе из клуба после завершения сезона.

«Не могу выразить ничего иного, кроме слов благодарности Алексею за вклад в развитие клуба. При его непосредственном участии «Акрон» переживает самый успешный период в своём развитии, запланированы проекты по улучшению инфраструктуры в ближайшем будущем, выстроенная структура управления и подобранная команда профессионалов позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Хоть мне и жаль это комментировать, но я искренне рад периоду совместной работы, а также желаю Алексею успехов в дальнейшем», — приводит слова Морозова официальный сайт «Акрона».

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