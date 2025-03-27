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Гендиректор «Акрона» Власов объяснил решение покинуть клуб и поблагодарил болельщиков

Гендиректор «Акрона» Власов объяснил решение покинуть клуб и поблагодарил болельщиков
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Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Алексей Власов высказался о решении покинуть клуб после завершения сезона.

«Я хочу выразить благодарность Павлу Анатольевичу Морозову, всем сотрудникам клуба, академии и холдинга, тренерам и игрокам, которые помогали добиваться поставленных целей во время моего пребывания в Тольятти. Я невероятно горжусь проделанной нами работой. Это был счастливый этап, но сейчас я хочу быть ближе к семье – именно это и стало причиной моего решения, опять же спасибо Павлу Анатольевичу, что понял меня. Также благодарю болельщиков, которые всегда были с командой и давали импульс для достижений. «Акрон» есть и всегда будет в моём сердце, я буду продолжать внимательно следить за его прогрессом», — приводит слова Власова официальный сайт «Акрона».

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