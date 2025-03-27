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Головлёв: Вагнер показал Путину, как чеканить мяч. Не думаю, что наши на такое решились бы

Головлёв: Вагнер показал Путину, как чеканить мяч. Не думаю, что наши на такое решились бы
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Главный специалист ЦСКА по международным отношениям Максим Головлёв высказался о торжественном приёме армейского клуба у президента России Владимира Путина после победы в Кубке УЕФА в 2005 году.

«Я на приём не попал. Сначала сказали, что мне не обязательно там быть, и я поехал по своим делам в университет, решать вопрос с диссертацией. А потом звонят: срочно приезжай. Сорвался, полетел, но не доехал: подъезды к Ново-Огарёво уже были перекрыты. Я постоял немного, развернулся и уехал домой. В мэрию я ходил, а к президенту — нет.

У нас до сих пор на базе висят фотографии оттуда — по ним и могу судить, что происходило на этой встрече. Вагнер даже там показал свою личность и силу характера. Этот человек ни перед кем не тушуется и не склоняет голову. У него такой менталитет: если я личность, могу и президенту России показать, как чеканить мяч. Не думаю, что кто-то из наших на такое решился бы. Может быть, в силу более сдержанного характера. Но бразильцы — это другая стихия, у них другой склад ума. Оттого и общаться с ними интересно. Это совершенно другая культура», — сказал Головлёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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