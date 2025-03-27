Михаил Боярский сравнил «Газпром Арену» со стадионом «Петровский»

Народный артист РСФСР Михаил Боярский сравнил «Газпром Арену», на которой выступает «Зенит», со стадионом «Петровский», где сине-бело-голубые играли ранее. Боярский является давним болельщиком «Зенита», который в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги уступил «Спартаку» со счётом 1:2.

«Я с удовольствием болел на стадионе «Петровский». Он был уютный, контактный, там эмоции зрителей передавались спортсменам. Сейчас такой возможности нет. На «Газпром Арене» я сижу достаточно далеко от поля, хоть и на хорошей трибуне. Но докричаться до игроков или произвести какое-то эмоциональное воздействие на игру практически невозможно. Это огромный стадион, он поглощает все звуки, и зрелищный эффект не такой сильный, как на «Петровском», — приводит слова Боярского ТАСС.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43 очка). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43 очка). Действующим чемпионом России являются сине-бело-голубые. Команда Сергея Семака неизменно выигрывает РПЛ на протяжении последних шести лет.