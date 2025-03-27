Валерий Карпин и Массимо Каррера проведут тренинг в Москве

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин и бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера проведут тренинг в Москве. Об этом сообщил сам Карпин в видеоролике, который был опубликован в телеграм-канале РФС.

«Всем привет. Сейчас мы находимся в деловом сообществе РФС 19.12, и сегодня мы проведём деловой тренинг «Игра без мяча», — сказал Карпин.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА в конце февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи. В мартовских играх команда Валерия Карпина встречалась с национальными командами Гренады и Замбии. Обе игры завершились с разгромом — 5:0.