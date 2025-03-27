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Мор: есть надежда на скорое возвращение России, но хочется молчать, чтобы не сглазить

Мор: есть надежда на скорое возвращение России, но хочется молчать, чтобы не сглазить
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Бывший футболист московских «Спартака» и «Торпедо» Эдуард Мор выразил надежду на скорое возвращение России к международным турнирам.

«У меня есть надежда на скорое возвращение России в европейский футбол. Но в этот момент просто хочется молчать! Есть такое, когда просто надеешься в глубине души, но даже не говоришь об этом вслух. У меня сейчас такое состояние. Хочется просто молчать, чтобы не сглазить», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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