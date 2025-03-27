Источник: Сергей Юран является одним из кандидатов на пост главного тренера «Сокола»

Саратовский «Сокол» рассматривает Сергея Юрана, Роберта Евдокимова и Младена Кашчелана в качестве кандидатов на пост главного тренера. Об этом сообщил Metaratings.

По информации источника, главному тренеру Алексею Стукалову грозит отставка, если в ближайшие туры он не выправит ситуацию в таблице. Безвыигрышная серия «Сокола» в Мелбет Первой лиге составляет восемь матчей, из которых шесть поражений.

«Сокол» занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 21 очко за 25 матчей. В ближайшем туре «Сокол» дома примет екатеринбургский «Урал» в воскресенье, 30 марта.