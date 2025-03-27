Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: Сергей Юран является одним из кандидатов на пост главного тренера «Сокола»

Источник: Сергей Юран является одним из кандидатов на пост главного тренера «Сокола»
Комментарии

Саратовский «Сокол» рассматривает Сергея Юрана, Роберта Евдокимова и Младена Кашчелана в качестве кандидатов на пост главного тренера. Об этом сообщил Metaratings.

По информации источника, главному тренеру Алексею Стукалову грозит отставка, если в ближайшие туры он не выправит ситуацию в таблице. Безвыигрышная серия «Сокола» в Мелбет Первой лиге составляет восемь матчей, из которых шесть поражений.

«Сокол» занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 21 очко за 25 матчей. В ближайшем туре «Сокол» дома примет екатеринбургский «Урал» в воскресенье, 30 марта.

Материалы по теме
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android