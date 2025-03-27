Сергей Юран отреагировал на информацию об интересе «Сокола»

Бывший главный тренер «Химок» и «Пари НН» Сергей Юран отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны саратовского «Сокола».

«Мне ничего об этом неизвестно. Из «Сокола» со мной никто не связывался», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Юран работал с такими командами, как «Балтика», «Шинник», «Сибирь» и «СКА-Хабаровск». «Сокол» занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Саратовская команда набрала 21 очко за 25 матчей. В ближайшем туре «Сокол» дома примет екатеринбургский «Урал» в воскресенье, 30 марта.