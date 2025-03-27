Павел Кукуян обслужит матч «Зенит» — «Рубин» в 22-м туре РПЛ

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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

28 марта, пятница

«Крылья Советов» – «Локомотив»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Ярослав Хромей; VAR – Владимир Москалёв; АVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Юрий Баскаков.

29 марта, суббота

«Динамо» Москва – «Оренбург»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Михаил Шпильфогель; резервный судья – Владислав Целовальников; VAR – Сергей Цыганок; АVAR – Артём Чистяков; инспектор – Виктор Кулагин.

«Химки» – «Пари Нижний Новгород»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Максим Ковалев; резервный судья – Инал Танашев; VAR – Алексей Амелин; АVAR – Рафаэль Шафеев; инспектор – Александр Гончар.

ЦСКА – «Динамо» Махачкала: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Евгений Буланов; АVAR – Кирилл Левников; инспектор – Владимир Казьменко.

30 марта, воскресенье

«Краснодар» – «Факел»: судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Герман Коваленко; VAR – Андрей Фисенко; АVAR – Рафаэль Шафеев; инспектор – Александр Гвардис.

«Ахмат» – «Спартак»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Денис Петров; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Кирилл Левников; АVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Зенит» – «Рубин»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Адлан Хатуев; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Артём Чистяков; АVAR – Владимир Москалёв; инспектор – Алексей Тюмин.

31 марта, понедельник

«Акрон» – «Ростов»: судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Виталий Мешков; АVAR – Алексей Амелин; инспектор – Сергей Мацюра.