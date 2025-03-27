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Переводчик ЦСКА Головлёв: уведомления из налоговой для Марио до сих пор приходят мне домой

Переводчик ЦСКА Головлёв: уведомления из налоговой для Марио до сих пор приходят мне домой
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Главный специалист ЦСКА по международным отношениям Максим Головлёв рассказал, как в армейском клубе относились к защитнику Марио Фернандесу.

«Мы максимально старались ему помочь. Чтобы оформить Марьяне, жене, вид на жительство в России, Марио нужна была постоянная прописка. А как её ему сделать, если у него и квартиры-то здесь своей не было? Кто-то предложил: «Хочешь — к себе пропиши». Я и прописал.

Вид на жительство давал его жене возможность три года беспрепятственно въезжать и выезжать из России, не заморачиваться с визами и находиться в стране неограниченное количество времени. При желании она даже могла устроиться тут на работу. Мы пошли на это, прописали Марио, а Марьяна… не прилетела. К тому времени она, по-моему, забеременела и осталась в Бразилии.

Я, можно сказать, с последней уходящей электричкой успел его выписать. Для этого нужно было личное присутствие Марио в МФЦ. Если бы он не поставил свою подпись, до сих пор был бы прописан у меня и я оплачивал бы счета за плюс ещё одного человека. Он уже был в «Зените», а мне ещё шли извещения из налоговой с требованием оплатить налог с вознаграждения за игры в сборной России. Видимо, в базе ФНС остались устаревшие данные. Он поменял номер телефона, связи оборвались, а корреспонденция на его имя до сих пор приходит на мой почтовый ящик. На каком-то этапе меня прямо-таки бомбардировали этими заказными письмами — было немножко некомфортно. Я всё это в клуб переправлял, а они коллегам в «Зенит» пересылали», — сказал Головлёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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