«Роналдиньо прислал за нами джет». Переводчик ЦСКА Головлёв — о приключениях в Бразилии

Главный специалист ЦСКА по международным отношениям Максим Головлёв рассказал о своём путешествии в Бразилию.

«Декабрь 2006 года. Изначально нас Даниэл Карвальо пригласил. Летели разными рейсами — договорились уже на месте встретиться. Прилетаем с невестой в Сан-Паулу — и попадаем в «рождественский хаос». Кучу рейсов отменили, весь терминал кишмя кишит людьми. Что делать? Ни связи, ни телефонов. У меня внутри прямо всё похолодело. Я понимал, что из Сан-Паулу нужно местной компанией лететь в Порту-Алегри. Прижались с сумками к какой-то очереди. И тут подходит какой-то бразилец, демонстративно снимает ленту и нас отсекает от общей толпы. А после объявляет: «Люди, в этой стране много чего неправильного, но давайте хотя бы в одном поступим правильно! Давайте не позволим этим двоим пристроиться к очереди. Эй вы, идите в конец». Говорю: «Красавец, молодец, победил. Только никто и не собирался никуда пристраиваться — нам бы просто понять, как быть дальше». И в этот момент колоссального стресса, практически отчаяния я слышу голос в 15 метрах: «Макс!» Пауло Пайшао, наш тренер по физподготовке! Это был подарок судьбы, палочка-выручалочка! Панику и растерянность сменила эйфория. Они тоже прилетели в Сан-Паулу, как-то нашли нас. Пауло скомандовал: «Быстрее давайте паспорта. Роналдиньо Гаушо прислал свой джет, сейчас полетим».

Нас провели в отдельную дверь, посадили в восьмиместный самолёт и с комфортом доставили в Порту-Алегри. А там уже встретила жена Карвальо и отвезла домой. Так и началось наше бразильское приключение. Через три дня приехал Даниэл и мы с его отцом на машине совершили путешествие из Порту-Алегри в Рио Гранде. По дороге несколько раз останавливались, пережидая циклонные ливни с молниями. А Рио Гранде знаменит своими мелкими пляжами — они даже в Книгу Гиннесса входят. Ты можешь идти 500 метров, а воды по пояс будет. Насколько нервно эта поездка начиналась, настолько гладко и мягко пошла потом», — сказал Головлёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.