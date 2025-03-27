«Нужно просто посмотреть, куда уходили деньги». Мор — о финансовых проблемах «Алании»

Ветеран «Спартака» Эдуард Мор отреагировал на новости о финансовых проблемах «Алании». Накануне появилась информация, что счета владикавказского клубы были заблокированы в трёх банках из-за долгов по налогам.

«Меня расстраивает происходящее с «Аланией». Когда я начинал играть в «Спартаке», «Алания» была главным конкурентом. Это были нереально интересные матчи. Мой дебют в «Спартаке» был на стадионе во Владикавказе — трибуны были забиты битком, а красно-белые там не выигрывали пять или шесть лет. Тогда мы одержали победу. Я всегда помню эту атмосферу, болельщиков. Владикавказ — футбольный город.

Все проблемы «Алании» нужно искать в руководстве. Стадион до ума не довели, хотя могли — значит, деньги пошли не туда. С командой то же самое: деньги были, но что-то не срослось. Это обычная ситуация для российского футбола. Я скажу мягко, но нужно просто посмотреть, куда уходили деньги. Значит, они уходили не туда — здесь всё просто», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.