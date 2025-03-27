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Глава судейства РФС объявил свой вердикт по офсайду «Спартака» в дерби с «Зенитом»

Глава судейства РФС объявил свой вердикт по офсайду «Спартака» в дерби с «Зенитом»
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Глава судейства РФС Милорад Мажич высказался о втором голе московского «Спартака» в ворота «Зенита» в матче 21-го тура РПЛ. Он вынес свой однозначный вердикт: офсайда не было. Напомним, игра проходила 16 марта в Москве и завершилась победой хозяев — 2:1.

«Мы проанализировали картинку со всех камер. Офсайда нет», — цитирует Мажича журналист Дмитрий Дерунец в своём телеграм-канале.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 43 очка и на текущий момент занимает третье место. «Спартак» также заработал 43 очка, но располагается на второй строчке. Первое место занимает «Краснодар», набравший 46 очков.

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