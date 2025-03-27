Звёздный нападающий Луис Суарес встретился со Стефеном Карри

38-летний уругвайский футболист, нападающий клуба МЛС «Интер Майами» Луис Суарес встретился с 36-летним разыгрывающим защитником и четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефеном Карри, представляющим коллектив «Голден Стэйт Уорриорз».

Фото: Из личного архива Луиса Суареса

«Был рад увидеться, Стефен», — подписал фотографию Суарес в социальной сети Х (ранее Twitter).

Игроки встретились перед матчем калифорнийцев с командой «Майами Хит», который завершился победой коллектива из Майами со счётом 112:86.

В составе победителей больше всех очков набрал американский центровой Бэм Адебайо, в активе которого 27 очков, восемь подборов и одна передача. Его партнёр по команде защитник Тайлер Хирроу набрал 20 очков, совершил три подбора и семь передач.