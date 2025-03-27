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Звёздный нападающий Луис Суарес встретился со Стефеном Карри

Звёздный нападающий Луис Суарес встретился со Стефеном Карри
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38-летний уругвайский футболист, нападающий клуба МЛС «Интер Майами» Луис Суарес встретился с 36-летним разыгрывающим защитником и четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефеном Карри, представляющим коллектив «Голден Стэйт Уорриорз».

Фото: Из личного архива Луиса Суареса

«Был рад увидеться, Стефен», — подписал фотографию Суарес в социальной сети Х (ранее Twitter).

Игроки встретились перед матчем калифорнийцев с командой «Майами Хит», который завершился победой коллектива из Майами со счётом 112:86.

НБА — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
112 : 86
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Майами Хит: Адебайо - 27, Хироу - 20, Бёркс - 17, Уэр - 14, Митчелл - 12, Уиггинс - 10, Андерсон - 7, Ларссон - 5, Розир, Йович, Жакез-мл., Хайсмит, Лав, Робинсон
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 15, Подзиемски - 14, Сантос - 13, Батлер - 11, Хилд - 10, Муди - 7, Пэйтон II - 4, Джексон-Дэвис - 4, Луни - 3, Пост - 3, Грин - 2, Нокс, Спенсер

В составе победителей больше всех очков набрал американский центровой Бэм Адебайо, в активе которого 27 очков, восемь подборов и одна передача. Его партнёр по команде защитник Тайлер Хирроу набрал 20 очков, совершил три подбора и семь передач.

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