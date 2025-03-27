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Килиан Мбаппе встретился со своей статуей в музее мадам Тюссо

Килиан Мбаппе встретился со своей статуей в музее мадам Тюссо
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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе встретился со своей восковой фигурой в известном музее мадам Тюссо.

Музей мадам Тюссо — это музей восковых фигур в лондонском районе Марилебон, созданный в 1835 году скульптором Марией Тюссо. Экспозиция включает реалистичные восковые копии исторических личностей, современных знаменитостей и вымышленных персонажей.

Напомним, Килиан Мбаппе перешёл в «Реал» в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Француз подписал контрактное соглашение с «Королевским клубом» до 2029 года. В составе «сливочных» Мбаппе успел сыграть 43 матча, в которых забил 30 голов и отдал четыре результативные передачи.

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