Переводчик Головлёв назвал ключевой момент победного для ЦСКА финала Кубка УЕФА 2005 года

Главный специалист ЦСКА по международным отношениям Максим Головлёв назвал ключевой момент победного для ЦСКА финала Кубка УЕФА 2005 года. Армейцы обыграли лиссабонский «Спортинг» со счётом 3:1.

«Уже не помню, что Газзаев говорил в перерыве по тактике. В памяти отпечаталась одна фраза: «Кого вы испугались? Идите и переверните игру!» И так проникновенно, мощно это прозвучало! Вагнер с Карвальо и так никого там не боялись. Но русскоязычной части команды, возможно, как раз этих слов и не хватало. После такого эмоционального всплеска ребята сразу преобразились. На второй тайм они вышли с совершенно другим настроем. После гола Алексея Владимировича [Березуцкого] уже только мы доминировали. Там, правда, был ещё один ключевой момент. Рожерио с близкого расстояния пробил по воротам. Мяч попал в штангу и отлетел в руки к Игорю Владимировичу [Акинфееву], и с этого покатилась наша третья голевая атака. Карвальо отдал на Вагнера, и тот сделал счёт 3:1. В этот момент я поднял глаза на трибуны и увидел, как начали редеть ряды португальцев. Ещё мелькнула мысль: что же вы команду раньше времени бросаете? Если вы так любите футбол, будьте со своим клубом до конца. Но при 3:1 они потеряли веру. Минут за 10 до финального свистка стадион опустел», — сказал Головлёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.