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Переводчик Головлёв назвал ключевой момент победного для ЦСКА финала Кубка УЕФА 2005 года

Переводчик Головлёв назвал ключевой момент победного для ЦСКА финала Кубка УЕФА 2005 года
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Главный специалист ЦСКА по международным отношениям Максим Головлёв назвал ключевой момент победного для ЦСКА финала Кубка УЕФА 2005 года. Армейцы обыграли лиссабонский «Спортинг» со счётом 3:1.

«Уже не помню, что Газзаев говорил в перерыве по тактике. В памяти отпечаталась одна фраза: «Кого вы испугались? Идите и переверните игру!» И так проникновенно, мощно это прозвучало! Вагнер с Карвальо и так никого там не боялись. Но русскоязычной части команды, возможно, как раз этих слов и не хватало. После такого эмоционального всплеска ребята сразу преобразились. На второй тайм они вышли с совершенно другим настроем. После гола Алексея Владимировича [Березуцкого] уже только мы доминировали. Там, правда, был ещё один ключевой момент. Рожерио с близкого расстояния пробил по воротам. Мяч попал в штангу и отлетел в руки к Игорю Владимировичу [Акинфееву], и с этого покатилась наша третья голевая атака. Карвальо отдал на Вагнера, и тот сделал счёт 3:1. В этот момент я поднял глаза на трибуны и увидел, как начали редеть ряды португальцев. Ещё мелькнула мысль: что же вы команду раньше времени бросаете? Если вы так любите футбол, будьте со своим клубом до конца. Но при 3:1 они потеряли веру. Минут за 10 до финального свистка стадион опустел», — сказал Головлёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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