Мор: Угальде будет сложно попасть даже в обойму «ПСЖ», но не отпустить его — преступление

Ветеран «Спартака» Эдуард Мор отреагировал на новости, что в услугах форварда красно-белых Манфреда Угальде заинтересованы «Монако» и «ПСЖ».

«Я уверен, что для «Спартака» деньги — не проблема. Им не приходится кого-то продавать, чтобы выжить, как это происходит в других клубах. С этой точки зрения я не был бы рад уходу Угальде. Но для имиджа было бы здорово: взяли игрока по одной цене, а продали в Европу дороже. Для «Спартака» в вопросе Угальде главное не то, сколько заработают на его продаже, а какими футболистами будут заменять. Очевидно, что для команды уход Угальде не очень хорошо.

Я не сомневаюсь, что Манфред может стать игроком основы «Монако». Что касается «ПСЖ», то тут уже очень спорно — там мировые звёзды и будет сложно попасть даже в обойму. Если иностранного футболиста приглашает европейский клуб, у «Спартака» просто не будет никакого выбора. Если его не отдать, Угальде просто расстроится и не будет приносить пользу. У «Спартака» в этой ситуации просто нет другого выхода, но это нормально.

Латинские футболисты рассматривают наш чемпионат в качестве трамплина. Не отпустить футболиста, который себя хорошо проявил, принёс пользу, вырос в цене, — это просто преступление. Мне бы не хотелось, чтобы Угальде уходил, но, если летом будут хорошие предложения, его нужно отпускать», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.