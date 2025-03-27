Объявлены судейские назначения на матчи 26-го тура Первой лиги

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Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 26-го тура Мелбет Первой Лиги. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«Черноморец» — «Алания»: Роман Сафьян (Москва) — Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону), Максим Каюмов (Москва), резервный судья — Юрий Карпов (Петрозаводск), VAR — Константин Аверьянов (Санкт-Петербург), АVAR — Вера Опейкина (Сочи), инспектор — Алексей Сулимов (Смоленск), делегат — Филипп Яковлев (Москва);

«КАМАЗ» — «Уфа»: Иван Сиденков (Санкт-Петербург) — Павел Новиков (Санкт-Петербург), Виктор Медведев (Москва), резервный судья — Артур Сагдиев (Набережные Челны), инспектор — Феликс Шикерханов (Дербент), делегат — Владимир Карпович (Москва);

«Шинник» — «Нефтехимик»: Николай Волошин (Смоленск) — Ярослав Калиниченко (Пермь), Арсений Новиков (Подольск), резервный судья — Андрей Прокопов (Ярославль), инспектор — Александр Лапин (Уфа), делегат — Илья Рабин (Москва);

«Тюмень» — «СКА-Хабаровск»: Антон Анопа (Благовещенск) — Александр Приходько (Москва), Александр Павлов (Саратов), резервный судья — Дмитрий Голов (Омск), инспектор — Дмитрий Попов (Москва), делегат — Игорь Крапивко (Московская область);

«Сокол» — «Урал»: Богдан Головко (Волгоград) — Алексей Линкин (Воронеж), Виталий Жолобов (Волжский), резервный судья — Артём Катайкин (Самара), инспектор — Лев Антонов (Владимир), делегат — Светлана Яшкина (Москва);

«Ротор» — «Родина»: Игорь Панин (Дмитров) — Андрей Пелых (Санкт-Петербур), Эдуард Шарипов (Уфа), резервный судья — Андрей Зубов (Азов), инспектор — Юрий Князев (Курск), делегат — Сергей Змиевский (Москва);

«Арсенал» — «Торпедо»: Егор Егоров (Нижний Новгород) — Евгений Синянский (Ярославль), Степан Щербаков (Омск), резервный судья — Владимир Фалов (Москва), инспектор — Роман Лихачев (Екатеринбург), делегат — Иван Егоров (Москва);

«Балтика» — «Чайка»: Олег Соколов (Воронеж) — Федор Валявин (Саратов), Александр Туркин (Астрахань), резервный судья — Игорь Капленков (Москва), инспектор — Сергей Хральцов (Москва), делегат — Иван Новиков (Москва);

«Сочи» — «Енисей»: Анатолий Жабченко (Краснодар) — Алексей Ермилов (Москва), Альмир Хатмуллин (Московская область), резервный судья — Максим Перезва (Раменское), VAR — Ян Бобровский (Санкт-Петербург), АVAR — Роман Галимов (Улан-Удэ), инспектор — Андрей Иванов (Кострома), делегат — Николай Левин (Саранск).