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Алдонин: мы всё ближе к возвращению России, об этом говорят иностранные издания

Алдонин: мы всё ближе к возвращению России, об этом говорят иностранные издания
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин считает, что российские команды, включая сборные, близки к возвращению на международную арену.

«Если даже иностранные издания говорят о возможном возвращении России в международный футбол, наверное, мы всё ближе и ближе к этому моменту. Очень хотелось бы в это верить. Я как никто другой понимаю действующих спортсменов, которые отстранены от лучших турниров, и это огромная проблема. К чему стремиться лучшим спортсменам? К конкуренции с лучшими сборными и командами мира. Это очень необходимо и важно. Рост индустрии спорта и футбола в том числе имеет огромное ограничение из-за отсутствия России», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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