Переводчик ЦСКА Головлёв: комично было получить нагоняй от Карраскаля. Думал — я ему пихаю

Главный специалист ЦСКА по международным отношениям Максим Головлёв высказался о передаче эмоциональной окраски во время перевода.

«Я уже к тому времени и сам понял, что нужно ещё и нерв, эмоцию передавать. У Зико в Японии был переводчик: как бы тренер ни кипел, тот абсолютно безэмоционально передавал его слова. Зико мне сказал: «Такое мне не подойдёт — так мой месседж не доходит. Если я нахмурю бровь, тебе нужно нахмуриться вместе со мной». Это опять же мне дало отсылку к самому началу. Я понимал, что нужно не только давать синхронную дорожку, но ещё и с интонацией оратора её передавать. Если он поднимает голос, чтобы заострить на чём-то внимание, ты тоже должен это сделать. После такой школы мне было странно услышать от Хорхе Карраскаля: «Слушай, ты переводчик? Так переводи спокойно. Тренер — он, а не ты». У меня эта установка уже внутри, а он думал, что я ему пихаю. Я же просто стараюсь максимально сымитировать оратора — как старшие товарищи учили. Если не передавать интонационный аспект, сигнал просто не воспримется. Поэтому для меня было комично получить нагоняй за качественно выполняемую работу», — сказал Головлёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.