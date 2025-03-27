РФС представил дополнительные ракурсы спорного гола Мартинса в матче «Спартак» — «Зенит»

Российский футбольный союз (РФС) в социальных сетях опубликовал видео, в котором рассказывается, как работает технология офсайдных линий.

Права на видео принадлежат РФС. Видео доступно на странице РФС в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что в качестве примера взят момент из матча «Рубин» – «Пари Нижний Новгород» и представлены три дополнительных ракурса гола полузащитника Кристофера Мартинса на 90+2-й минуте матча «Спартак» – «Зенит». Технология прошла сертификацию ФИФА и УЕФА и может быть использована всеми футбольными федерациями.

Ранее экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала верным решение арбитров засчитать гол Кристофера Мартинса.