«Сразу было видно, что парень с головой». Антон Миранчук — об Алексее Батракове

Полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук высказался о футболисте московского «Локомотива» Алексее Батракове. Ранее Миранчук играл вместе с Батраковым за железнодорожников.

— Год назад, ещё находясь в «Локомотиве», ожидали такого мощного дебюта в РПЛ от Алексея Батракова?

— Уже тогда видно было, что парень с головой. Поэтому сейчас он начал проявлять себя, как только получил шанс в основном составе. В целом те, кто его видел ещё до дебюта в РПЛ, не удивлены такому успеху. Лично я видел его потенциал, находясь с ним рядом. И тоже не удивлён такой яркой его игре — очень рад за Лёшу, — приводит слова Миранчука «Известия».

Батраков является воспитанником железнодорожников. Действующее трудовое соглашение 19-летнего полузащитника с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн. По состоянию на сегодняшний день «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 40 очков за 21 матч.