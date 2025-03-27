«Я бы не вышел». Бубнов — о символическом ударе Кержакова на матче России с Гренадой
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался об участии экс-форварда сборной России Александра Кержакова в предматчевом шоу на матче национальной команды с Гренадой (5:0). Кержаков совершил символический удар. В этом матче нападающий Артём Дзюба стал рекордсменом по голам за сборную России, забив свой 31-й мяч. На счету Кержакова 30 голов за национальную команду.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16' 2:0 Адамов – 42' 3:0 Дзюба – 43' 4:0 Фомин – 53' 5:0 Бакаев – 60'
«На месте Кержакова я бы не вышел», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.
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