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«Я бы не вышел». Бубнов — о символическом ударе Кержакова на матче России с Гренадой

«Я бы не вышел». Бубнов — о символическом ударе Кержакова на матче России с Гренадой
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался об участии экс-форварда сборной России Александра Кержакова в предматчевом шоу на матче национальной команды с Гренадой (5:0). Кержаков совершил символический удар. В этом матче нападающий Артём Дзюба стал рекордсменом по голам за сборную России, забив свой 31-й мяч. На счету Кержакова 30 голов за национальную команду.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«На месте Кержакова я бы не вышел», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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