«Я бы не вышел». Бубнов — о символическом ударе Кержакова на матче России с Гренадой

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об участии экс-форварда сборной России Александра Кержакова в предматчевом шоу на матче национальной команды с Гренадой (5:0). Кержаков совершил символический удар. В этом матче нападающий Артём Дзюба стал рекордсменом по голам за сборную России, забив свой 31-й мяч. На счету Кержакова 30 голов за национальную команду.

«На месте Кержакова я бы не вышел», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.