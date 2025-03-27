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Юрий Горшков рассказал, кто сильнее — Александр Кержаков или Артём Дзюба

Юрий Горшков рассказал, кто сильнее — Александр Кержаков или Артём Дзюба
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Защитник «Зенита» и сборной России по футболу Юрий Горшков ответил на вопрос, какой российский нападающий сильнее — форвард «Акрона» Артём Дзюба или завершивший карьеру Александр Кержаков.

— Дзюба перебил рекорд Кержакова. Кто из них сильнее?
— Это разноплановые нападающие. Но по стилю игры мне больше нравится Дзюба. Он более техничный, комбинационный. А Саша был больше как наконечник, как завершитель, — приводит слова Горшкова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, в ходе мартовских товарищеских матчей сборная России провела две игры: с Гренадой и Замбией, одержав разгромные победы с одинаковым счётом 5:0. Дзюба появился на поле только в матче с Гренадой, где выходил в роли капитана. Его гол в этой встрече стал 31-м в карьере за национальную команду, что позволило ему установить новый рекорд, перебив достижение Александра Кержакова.

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