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Алдонин: все хотят разрушить гегемонию «Зенита», но клуб остаётся претендентом на золото

Алдонин: все хотят разрушить гегемонию «Зенита», но клуб остаётся претендентом на золото
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Российский тренер Евгений Алдонин высказался о шансах санкт-петербургского «Зенита» на чемпионство в этом сезоне Российской Премьер-Лиги.

«У «Зенита» в этом году юбилей, поэтому команда — один из претендентов на чемпионство. Но не только «Зенит» претендует на золотые медали, есть и другие клубы. Если учитывать, сколько лет подряд питерцы были чемпионами, все хотят разрушить эту гегемонию. Я не знаю, раскачается ли там лодка или нет, но «Зенит» остаётся одним из претендентов на золото.

Что касается возможных проблем между Глушенковым и Семаком, если футболист делает результат и приносит пользу, то отношения только налаживаются и выстраиваются. Самое главное – качество футбола и результат», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Зенит» (43) занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от первого «Краснодара» (46) на три очка.

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