Максим Головлёв: волнительно было переводить переговоры Гинера — чувствовал себя сапёром

Главный специалист ЦСКА по международным отношениям Максим Головлёв рассказал о своём отношении к президенту армейцев Евгению Гинеру.

«Я очень тепло к Евгению Ленноровичу отношусь. Моя судьба поменялась благодаря этому человеку. Я бесконечно ему благодарен и признателен. Когда он рассказывал истории из жизни тем же Вагнеру или Карвальо, я как переводчик тоже через себя всё пропускал. Понятно, что это человек колоссального жизненного опыта и незаурядного ума, с позицией. Он досконально разбирается во всём. А его знаменитые сигары… Приходишь домой, весь пропахший запахом дорогого табака (улыбается). Евгений Леннорович — это глыба, тяжеловес. Человек, без которого я не представляю себя в клубе. Мне всегда было волнительно переводить его переговоры: не дай бог где-то нить упустишь! В 20 с чем-то лет я чувствовал себя сапёром на минном поле: только бы не подорваться! Вроде бы не страшно что-то переспросить, если недослышал или недопонял, но я старался с первого раза максимально точно доносить смысл сказанного.

В большей степени это касалось общения с футболистами. Вагнера Евгений Леннорович вообще как сына воспринимал. Он часто приглашал бразильцев к себе — просто поговорить. Очень тепло к ребятам относился. Они все у него будто под крылышком у любящего отца были. Мне тоже было безумно интересно в этих беседах участвовать», — сказал Головлёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.