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Алексей Батраков — лидер РПЛ по количеству передач под удар

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков является лидером среди игроков клубов Российской Премьер-Лиги по количеству точных передач под удар партнёрам по итогам 21 тура. Хавбек железнодорожников сделал 50 таких передач. Ближайший преследователь Батракова — игрок «Динамо» Бителло (48 передач). Об этом сообщает телеграм-канал РУСТАТ.

Топ-5 игроков, отдавших партнёрам наибольшее количество передач под удар, выглядит следующим образом:

1. Алексей Батраков, «Локомотив» — 50;

2. Бителло, «Динамо» — 48;

3. Эсекьель Барко, «Спартак» — 38;

4. Иван Обляков, ЦСКА — 35;

5. Лечи Садулаев, «Ахмат» — 30.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43 очка). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43 очка).