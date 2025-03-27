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«Потому что в тот момент было лень». Карпин — о том, почему выбрал футбол, а не хоккей

«Потому что в тот момент было лень». Карпин — о том, почему выбрал футбол, а не хоккей
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему в детстве выбрал футбол, а не хоккей.

«Летом играли в футбол, в хоккей — зимой. В 13 лет тренер попросил определиться.

Почему выбрал футбол? Потому что в тот момент было лень в семь утра ходить с большим рюкзаком амуниции на хоккей. Лучше футбол — всё-таки поприятнее летом. У нас футбола не было вообще, имею в виду команды. Любовь к футболу проявилась позже. Наша команда играла в турнире «Кожаный мяч», со временем кто-то уходил — девочки, кинотеатры, а тренировки были не так интересны. А я из любви к футболу остался тренироваться», — приводит слова Карпина ТАСС.

56-летний Валерий Карпин возглавляет сборную России с 2021 года.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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