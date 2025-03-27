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Карпин рассказал, что сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с Ираном дома

Карпин рассказал, что сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с Ираном дома
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин подтвердил, что национальная команда сыграет с Ираном. Товарищеская встреча пройдёт в России. Сообщалось, что россияне могут сыграть с иранцами в октябре 2025 года.

— Что вы знаете о матче с Ираном, о котором сказали вчера?
— Знаю, что в октябре должен быть, если всё подпишут.

— В России?
— Насколько знаю, да, — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА в конце февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи. В мартовских играх команда Валерия Карпина встречалась с национальными командами Гренады и Замбии. Обе игры завершились с разгромом — 5:0.

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