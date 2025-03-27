Максим Головлёв: Хонда неподобающим образом поступил с ЦСКА

Главный специалист ЦСКА по международным отношениям Максим Головлёв высказался об уходе японского футболиста Кейсуке Хонды из армейского клуба. Игрок покинул команду со скандалом, он демонстрировал своё нежелание играть в России.

«Это был период, когда я перешёл на английский язык. Бразильцы разошлись, из иностранцев остался Секу Олисе. Потом пришли Понтус, Муса, Эльм, Хонда. Кейсуке был европеизированным японцем. Старался говорить на английском языке. Если у меня какие-то слова слышал — брал себе в копилочку. Но в то же время в нём чувствовался самурай, знающий себе цену. Он никогда не раскрывался. За ним повсюду следовал верный оруженосец и по совместительству тренер. Наши его уже как сына полка воспринимали. Михаил Николаевич Насибов, царство небесное, говорил: «Йошко, иди сюда, чаю тебе налью».

Парикмахера Хонда тоже выписывал из Японии. Тот специально прилетал в Москву, чтобы сделать ему стрижку и покрасить в блондина. Да и в целом было ощущение, что душой и сердцем Кейсуке здесь не было. ЦСКА он не рассматривал всерьёз и надолго. Видимо, у него уже была в голове стратегия, куда дальше уходить. Поначалу-то мы очень радовались его успехам в сборной Японии, следили за ним. Но в нём всё говорило о нежелании себя ассоциировать со своей страной — Хонда рвался в Европу. А то, что он с ЦСКА неподобающим образом поступил, — это 200%», — сказал Головлёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.