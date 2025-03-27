Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Михаил Боярский заявил, что не верит в новости про скандалы внутри «Зенита»

Михаил Боярский заявил, что не верит в новости про скандалы внутри «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил, что не верит в последние скандальные новости вокруг санкт-петербургского «Зенита». Ранее сообщалось, что между полузащитником команды Максимом Глушенковым и главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком возник конфликт после игры 21-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Нет, я не суюсь в закулисные отношения. Я не верю ни слухам, ни фактам. Это всё равно что разбирать спектакль по тому, как сыграли артисты, из-за кулис. Это непрофессионально», — приводит слова Боярского ТАСС.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43 очка). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43 очка). Действующим чемпионом России являются сине-бело-голубые.

Материалы по теме
Парижане победят в ЛШ? Играют все!
Парижане победят в ЛШ? Играют все!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android