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Дебютант сборной России Комаров: дай бог, попаду на матч с Нигерией — хочу проверить силы

Дебютант сборной России Комаров: дай бог, попаду на матч с Нигерией — хочу проверить силы
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Нападающий «Ростова» и сборной России Иван Комаров выразил надежду на попадание в состав национальной команды в июне. Комаров дебютировал за национальную команду в товарищеском матче с Замбией (5:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8'     2:0 Вахания – 44'     3:0 Глушенков – 53'     4:0 Глушенков – 58'     5:0 Батраков – 73'    

«Дебют в сборной никак не отпраздную. Впереди уже игра в чемпионате — выезд к «Акрону». Будем спокойно готовиться к матчу. Дай бог, попаду на матч с Нигерией. Хочется сыграть, проверить свои силы и посмотреть, как всё будет», — сказал Комаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В июне сборная России проведёт два товарищеских матча с Нигерией и Беларусью.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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