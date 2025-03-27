Дебютант сборной России Комаров: дай бог, попаду на матч с Нигерией — хочу проверить силы

Нападающий «Ростова» и сборной России Иван Комаров выразил надежду на попадание в состав национальной команды в июне. Комаров дебютировал за национальную команду в товарищеском матче с Замбией (5:0).

«Дебют в сборной никак не отпраздную. Впереди уже игра в чемпионате — выезд к «Акрону». Будем спокойно готовиться к матчу. Дай бог, попаду на матч с Нигерией. Хочется сыграть, проверить свои силы и посмотреть, как всё будет», — сказал Комаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В июне сборная России проведёт два товарищеских матча с Нигерией и Беларусью.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.