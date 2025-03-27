Защитник «Зенита» Юрий Горшков назвал трёх лучших футболистов в российской истории, поставив на первое место экс-полузащитника сине-бело-голубых Андрея Аршавина.

— Кто для вас лучший футболист в российской истории?

— Аршавин. А если называть тройку, то добавлю Денисова и Дзюбу, — приводит слова Горшкова «Евро-Футбол.Ру».

Аршавин — воспитанник системы санкт-петербургского «Зенита». Вместе с сине-бело-голубыми атакующий игрок трижды выигрывал чемпионат России, а также становился обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. С 2009 по 2013 год Аршавин выступал за лондонский «Арсенал». Последним клубом в карьере российского футболиста стал казахстанский «Кайрат».