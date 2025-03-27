Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Горшков назвал трёх лучших футболистов в российской истории

Юрий Горшков назвал трёх лучших футболистов в российской истории
Комментарии

Защитник «Зенита» Юрий Горшков назвал трёх лучших футболистов в российской истории, поставив на первое место экс-полузащитника сине-бело-голубых Андрея Аршавина.

— Кто для вас лучший футболист в российской истории?
— Аршавин. А если называть тройку, то добавлю Денисова и Дзюбу, — приводит слова Горшкова «Евро-Футбол.Ру».

Аршавин — воспитанник системы санкт-петербургского «Зенита». Вместе с сине-бело-голубыми атакующий игрок трижды выигрывал чемпионат России, а также становился обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. С 2009 по 2013 год Аршавин выступал за лондонский «Арсенал». Последним клубом в карьере российского футболиста стал казахстанский «Кайрат».

Материалы по теме
Парижане победят в ЛШ? Играют все!
Парижане победят в ЛШ? Играют все!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android