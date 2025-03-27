Переводчик ЦСКА Головлёв объяснил феномен Вагнера Лава

Главный специалист ЦСКА по международным отношениям Максим Головлёв объяснил феномен экс-нападающего армейцев Вагнера Лава.

«Он приехал буквально с корабля на бал. Сразу на предыгровую тренировку попал. Лёг на кушетку, Василий Демченко, массажист, ему ноги встряхнул: «Ничего себе колотушки!» Бёдра у Вагнера мощные были. Затем он надел свои чёрно-жёлтые, по писку моды, бутсы, зашёл в квадрат, раз-два пошёл в отбор и больше, по-моему, внутрь не возвращался. После ужина на теории Вагнера прямо вырубало — он же только прилетел. Я его в бок толкаю: «Спокойно, не спать». Кое-как досидел он до конца, а после пошли к нему в комнату нарезку с его лучшими моментами на DVD смотреть — Вагнер с собой диск привёз. Потом мы поехали в Баку, с «Нефтчи» вничью сыграли. Во втором матче на «Динамо» Вагнер вышел со скамейки, принял, забил — и завертелось…

Против «Рейнджерс» Вагнер отличился в обоих матчах. Когда в гостях оставалось дотерпеть семь минут, для меня время остановилось — внутри всё холодело. Но там удержали ничью и в Лигу чемпионов вошли. Могли даже из группы выйти, выиграй «Челси» у «Порту». К сожалению, лондонцы уступили, и мы перешли в Кубок УЕФА.

Вагнер всё делал настолько легко и непринуждённо, словно вообще не прилагал усилий. Он говорил: я невысокий, центр тяжести низкий, руки расставлю — никто не подберётся. Мяч только шёл к нему, а у него уже три-четыре варианта продолжения атаки в голове было. Он заранее знал, кому и куда отдать пас. Вагнер приехал к нам с очень высоким уровнем мастерства и уверенности в себе. Со стороны всё, что он делал, выглядело настолько простым, что казалось: сейчас сам выйду и точно так же развернусь. Когда то поколение сошло, я иногда ловил себя на мысли: почему нельзя сделать так, как делал Вагнер? Возможно, в силу того, что я с молодости наблюдал за этими большими мастерами, поэтому и воспринимал выполнение их технических элементов как должное. Теперь понимаю: наверное, эта кажущаяся лёгкость была сродни гениальности. Для кого-то эти вещи проще простого, а кто-то просто не рождён для них», — сказал Головлёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.