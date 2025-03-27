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Трансферное окно в АПЛ будет открыто с 1 по 10 июня, а затем с 16 июня по 1 сентября

Трансферное окно в АПЛ будет открыто с 1 по 10 июня, а затем с 16 июня по 1 сентября
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Клубы английской Премьер-лиги согласовали сроки летнего трансферного окна. Об этом сообщил официальный сайт английской Премьер-лиги.

«Трансферное окно откроется досрочно, с воскресенья, 1 июня, по вторник, 10 июня, в связи с исключительным периодом регистрации, связанным с клубным чемпионатом мира ФИФА. Затем оно вновь откроется в понедельник, 16 июня, и закроется в понедельник, 1 сентября», — написано в заявлении.

Клубный чемпионат мира 2025 года пройдёт в США с 15 июня по 13 июля. Впервые в нём сыграют 32 команды. В числе участников английскую Премьер-лигу представят «Манчестер Сити» и «Челси».

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