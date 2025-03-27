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Массимо Каррера призвал футбольные власти вернуть Россию на международную арену

Массимо Каррера призвал футбольные власти вернуть Россию на международную арену
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера считает, что футбольные власти должны вернуть сборную России и клубы на международные соревнования.

«Что думают итальянцы, мне, в принципе, всё равно. Уже пора бы принять это решение и вернуть Россию на мировую арену», — приводит слова Карреры «Матч ТВ».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА в конце февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи. В мартовских играх команда Валерия Карпина встречалась с национальными командами Гренады и Замбии. Обе игры завершились с разгромом — 5:0.

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