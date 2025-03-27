Головлёв: победа ЦСКА в Кубке УЕФА — сплав русского мужества и бразильского изящества

Главный специалист ЦСКА по международным отношениям Максим Головлёв высказался о победе армейского клуба в Кубке УЕФА — 2005.

«После финального свистка началось что-то невообразимое. Сумасшедший выплеск эмоций. Я бежал по полю и до конца не верил, что это происходит со мной. Осознание пришло только в самолёте. Хотя там как раз бурных торжеств не было — какое-то опустошение навалилось. Но когда Серёжа Игнашевич в Москве вынес Кубок на трап, мне показалось, весь аэропорт был забит фанатами. Пришлось в военном режиме, короткими перебежками, добираться до автобуса — иначе толпа нас куда-то унесла бы. Сейчас только понимаю, насколько значимое событие мы тогда совершили, если всю ночь люди праздновали, а под утро приехали нас встречать. Для них это было из ряда вон. А в моём представлении победа ЦСКА стала сплавом русского мужества и бразильского изящества. За полтора года команда настолько сплотилась, что ей никто не страшен был», — сказал Головлёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.