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Иван Комаров: эта сборная России готова выйти из группы на чемпионатах мира и Европы

Иван Комаров: эта сборная России готова выйти из группы на чемпионатах мира и Европы
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Защитник «Ростова» и сборной России Иван Комаров заявил, что национальная команда способна показывать результаты на крупных турнирах.

— Как считаете, сборная России в нынешнем состоянии способна бороться за выход из группы на чемпионат мира или Европы?
— Конечно, я верю, что мы готовы бороться и выходить из группы на больших турнирах, — приводит слова Комарова «ВсеПроСпорт».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА в конце февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи. В мартовских играх команда Валерия Карпина встречалась с национальными командами Гренады и Замбии. Обе встречи завершились с разгромом — 5:0.

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