Переводчик ЦСКА Головлёв назвал двух легионеров с исключительными человеческими качествами

Главный специалист ЦСКА по международным отношениям Максим Головлёв назвал двух легионеров с исключительными человеческими качествами.

«Вагнер абсолютно неиспорченный. Он прошёл, как мы говорим, и Крым, и Рим. Но при этом сохранил лицо и остался благородным, честным, открытым человеком. Да, он может быть резковат порой, способен вспылить. Была пара эпизодов, когда он резко вставал на дыбы, если ему что-то не нравилось. Приходилось чуть-чуть одёргивать. Но всё равно он оставался в ЦСКА своим в доску. Если надевал футболку, то отдавал себя по максимуму. И при этом в общении неординарные личности были очень простыми. На моём веку встречались игроки, к которым на хромой козе не подъедешь. Такое самомнение, что остаётся только извиняться: «Простите, что вас потревожил». И при этом на поле человек ничего не показывает. Ты понимаешь, что его орбита низенько-низенько, но шума от него, мусора информационного — огромное количество. И тем не менее ты с ним работаешь, выполняешь свои обязанности.

Вагнер — полная противоположность! Можем хоть сейчас набрать — и он ответит, спросит, как дела, здоровье. Все наши просьбы — записать видео, поздравление — человек выполняет на раз-два. В ЦСКА то же самое было. Надо поехать в детский дом, на автограф-сессию или интервью — Вагнер без проблем это делал. При всём своём величии он оставался очень человечным человеком. Наверное, люди высокого полёта во всём такие. Если он из фавел поднялся на эту орбиту, видимо, имеет какую-то отметину всевышнего. Он и в основной работе добился больших успехов, и по жизни остался человеком с большим сердцем.

Вагнер обращал внимание на людей, которые всегда в тени, — врачей, массажистов, администраторов. Кстати, Никола Влашич такой же. Тоже игрок с большой буквы, но никогда не забывал о персонале. У него со всеми были замечательные отношения. Я удивлялся: как так, человек уже где-то в космосе в футбольном плане — и в то же время не забывает о ближнем. Всегда обнимет, поинтересуется делами, добрую шутку отвесит. Когда бы кто спросил у администратора, как дела у него в семье? Зачем это футболисту? А Влашич спрашивал. И ещё несколько игроков у нас таких было», — сказал Головлёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.