Головлёв: Вернблум кость увидел у себя. Его всего трясёт на носилках, а он улыбается!

Главный специалист ЦСКА по международным отношениям Максим Головлёв поделился воспоминаниями о работе со шведским полузащитником Понтусом Вернблумом.

«Он сам про себя говорил: есть два Вернблума. Когда я выхожу на поле, у меня внутри какой-то тумблер переключается, башню сносит, и я готов и с себя, и со всех окружающих стружку снять. Если кто не добежит — жди беды, Понтус сразу напихает. Но при этом в первую очередь он самому себе спуску не давал, требовал максимально. Зато после после матча — добряк и абсолютно адекватный человек. Берёт детей на руки, обнимает жену, шутит, прикалывается, смеётся. Всё время на чиле, на расслабоне, без каких-то заносов.

Только на матчах в него будто что-то вселялось, и он становился другим. Вот там под горячую руку Вернблуму лучше не попадаться было. Но, опять же, удивительно, как быстро с ним происходило обратное перевоплощение — в спокойного, расслабленного, даже медлительного человека, заботливого папашу и любящего мужа.

Я как-то сказал Магнуссону: «Тебе повезло, что ты с Понтусом не пересёкся». Виктор Михалыч всё убеждал его: «Мага-Мага, давай-давай». А Понтус его просто катком пару раз переехал бы, и Мага бы всё понял. Вернблум — настоящий боец. Я помню, как ему шипом пропахали берцовую кость. Он кость увидел у себя! Я с ним ездил в Боткинскую больницу, зашивать рану. Понтуса на носилки положили, накрыли одеялом. Его всего трясёт, а он улыбается! По самоотдаче Вернблум был одним из лучших среди всех футболистов, кого я знал. В одном строю стоит с Березуцкими или Игнашевичем», — сказал Головлёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.