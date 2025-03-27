Переводчик ЦСКА: в Бразилии Марио был оторвой. Он сам говорил, что Россия преобразила его

Главный специалист ЦСКА по международным отношениям Максим Головлёв высказался о бывшем защитнике армейской команды Марио Фернандесе.

«Как бы то ни было, он незаурядный игрок и имеет талант божий. Когда Марио был в силе и расцвете лет, он был одним из лучших крайних защитников в мире. Может быть, ему тяжело давались иностранные языки. Он сам жаловался: «Я выучу 10 слов, а через несколько дней забываю». Я удивлялся: «Как же ты в футбол-то играешь, если несколько слов запомнить не можешь?» Но футбольный интеллект — это другое. Марио играет по наитию. Мне его агент рассказывал: «Утром встаёт: «С кем мы сегодня играем? А, ну ладно, поехали». Ему и готовиться особо к матчам не нужно было. Как он видит игру — так и действует, и всё по делу, со смыслом. Возможно, я просто составлял ему компанию, чтобы было с кем поговорить. Потому что совсем одному, когда не с кем словом перекинуться, — это сложно. А со мной он мог всегда поболтать о чём угодно.

Он казался закрытым только потому, что вынужден был тащить свою лямку в одиночестве. Со мной он и шутил, и смеялся. Марио говорил: «Меня преобразила Россия». В Бразилии же он был оторвой. Такие фортели выбрасывал — боже упаси. Из сборной сбегал. А здесь, в северной стране, он обрёл Господа Бога и стал очень светлым, весёлым человеком. Слова бранного от него никогда не слышал. Каждый из нас может на кого-то обозлиться, обидеться, но Марио я в таком состоянии не видел. Всегда с улыбкой, на позитиве. Если Вагнер живёт и получает удовольствие от жизни, то Марио больше в себе, но очень тепло, по-доброму относится к людям. Под конец он стал намного лучше понимать русский, и это ему здорово помогало», — сказал Головлёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.