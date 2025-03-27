Юрий Горшков рассказал, с какой сборной мечтает сыграть

Защитник «Зенита» Юрий Горшков ответил на вопрос, с какой сборной в составе национальной команды России он мечтал бы сыграть.

— С какой сборной мечтаете сыграть?

— С Аргентиной было бы интересно. Не из-за Месси, просто они чемпионы мира. Я болел за них на мундиале, и за Месси тоже. Чем он лучше Роналду? Своим талантом. Понятно, что Криштиану — это работа и профессионализм, а Лионель — божий дар. Для меня он лучший футболист всех времён и народов, — приводит слова Горшкова «Евро-Футбол.Ру».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА в конце февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи. В мартовских играх команда Валерия Карпина встречалась с национальными командами Гренады и Замбии. Обе встречи завершились с разгромом — 5:0.