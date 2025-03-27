Переводчик ЦСКА Головлёв: однажды Вагнера несколько раз за ночь тормозили ДПСники

Главный специалист ЦСКА по международным отношениям Максим Головлёв высказался о неприятностях, в которые попадали бразильцы, выступавшие за армейский клуб.

«Надеюсь, что срок давности уже прошёл и что-то можно рассказать. После Вагнера у нас вновь пришедших предупреждали: ребята, ночная московская жизнь опасна — все всех знают, поэтому соблюдайте осторожность. А Вагнер любил эти вещи. Однажды его несколько раз подряд за ночь тормозили ДПСники. Только с одними разобрался, через Звенигородский мост переехал — опять здрасьте, приехали. Я снова объясняю по телефону: «Товарищ инспектор, это наш игрок, он больше так не будет, права терять нельзя. Обещаю, что клуб проведёт разъяснительную работу». И Даниэль в такие истории попадал. А Жо как-то парковался у своего дома, перепутал газ с тормозом — и всю облицовку со стены обвалил. И тут пришлось ситуацию урегулировать. Всяко бывало с ними, но больше — на начальном периоде. Потом-то они подуспокоились. А после ухода первой бразильской плеяды года с 2011-го больше ничего такого не происходило», — сказал Головлёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.