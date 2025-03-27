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«Ливерпуль» рассматривает Асенсио из «Реала» в качестве замены для ван Дейка — DC

«Ливерпуль» рассматривает Асенсио из «Реала» в качестве замены для ван Дейка — DC
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«Ливерпуль» проявляет интерес к 22-летнему центральному защитнику мадридского «Реала» Раулю Асенсио, в котором мерсисайдцы видят потенциальную замену для 33-летнего Вирджила ван Дейка. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, «сливочные» не намерены продавать выпускника своей академии и считают, что сумма отступных в € 100 млн, предусмотренная его контрактом, достаточна, чтобы «отбить интерес у таких клубов, как «Ливерпуль» и «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Асенсио принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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