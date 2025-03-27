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«Ньюкасл» планирует заменить Исака форвардом «Фиорентины» за € 52 млн — Calciomercato

«Ньюкасл» планирует заменить Исака форвардом «Фиорентины» за € 52 млн — Calciomercato
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Английский «Ньюкасл» заинтересован в трансфере форварда «Фиорентины» Мойзе Кина. Как сообщает Calciomercato, итальянский нападающий рассматривается в качестве потенциальной замены форварду Александеру Исаку, который может покинуть «Ньюкасл» летом. За шведа борьбу ведут английские «Арсенал» и «Челси».

По данным источника, Мойзе Кин находится на первом месте в шорт-листе «Ньюкасла» на позицию нападающего, если Исак покинет команду. Сообщается, что в контракте Кина с «Фиорентиной» присутствует опция выкупа в размере € 52 млн, а «Ньюкасл» готов активировать данный пункт в договоре.

Мойзе Кин перебрался в «Фиорентину» из «Ювентуса» перед стартом текущего сезона за € 13 млн. Всего в 34 матчах за новый клуб Кин отметился 20 голами и три раза ассистировал партнёрам. Ранее Кин уже выступал в английской Премьер-Лиге — в составе «Эвертона».

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