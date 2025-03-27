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L'Équipe: Гвардиола — самый высокооплачиваемый тренер АПЛ, Дэвид Мойес — третий

L'Équipe: Гвардиола — самый высокооплачиваемый тренер АПЛ, Дэвид Мойес — третий
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Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», является самым высокооплачиваемым тренером английской Премьер-лиги. Испанский специалист зарабатывает € 1,98 млн в месяц до уплаты налогов. Об этом сообщает авторитетное французское издание L'Équipe.

Топ-3 самых высокооплачиваемых тренеров чемпионата Англии по версии L'Équipe:

  1. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») — € 1,98 млн;
  2. Микель Артета («Арсенал») — € 1,48 млн;
  3. Дэвид Мойес («Эвертон») — € 1,23 млн.

После 29 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 48 очков и занимает пятое место. «Арсенал» заработал 58 очков и располагается на второй строчке. «Эвертон» с 34 очками занимает 15-е место.

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